Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, 'Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi.

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi.

Sağlık Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi. - ANKARA

Sağlık Bakanlığı, Gürcistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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