Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığı, 'Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi.
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi. - ANKARA
Son Dakika Ölümcül koronavirüs hızla yayılıyor! İsveç'e de sıçradı Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması: İyileşen kişiler tekrar hastanabilir ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı