Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'de görülen 'Koronavirüs' nedeniyle, Çin'e ait havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'de görülen 'Koronavirüs' nedeniyle, Çin'e ait havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan- İstanbul seferlerinin durdurulduğunu, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen 'Koronavirüs' nedeniyle dün Bakanlıkta toplanan Bilim Kurulu'nca, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır" denildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi
Karantina'ya alınan Wuhan'da koronavirüsüne yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı İstanbul'daki devlet hastanesinde hareketli dakikalar! Acil servis kapatılıp çalışanlara maske dağıtıldı Müge Anlı, 12 yaşındaki kızının tacizine sessiz kalan kadını yayından kovdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]