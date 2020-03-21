Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı. Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak yeni önlemleri belirledi

Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı.


Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:45 

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