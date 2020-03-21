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Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı.
Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak yeni önlemleri belirledi
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı.
Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:45
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