Sağlık Bakanlığı devreye girdi, Fransa'da 'ümit yok' denen hasta Türkiye'de tedavi altına alındı

Fransa'nın Lyon kentinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yoğun bakıma alınan Zekeriya Kılınç için doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini ve böyle sürmesi halinde hastanın yaşam ünitesi fişinin büyük olasılıkla çekileceğini söyledi. Ancak hastanın hala tepki verdiği için beyin ölümünün gerçekleşmediğini savunan Kılınç ailesi durumu Türk konsolosluğuna bildirdi. Konsolosluk yetkililerinin devreye girmesi sonrası hasta sağlık bakanlığının Fransa'ya gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye götürülerek Konya'da tedavi altına alındı.



Üç çocuk babası Zekeriya Kılınç adlı vatandaş mart ayında kalp krizi geçirdikten sonra Lyon'daki Croix Rousse hastanesine kaldırıldı. Kılınç'ın beyin fonksiyonlarının cevap vermediği gerekçesiyle bir süre sonra yaşam ünitesinin kapatılabileceğine yönelik işaretler alan abisi İlyas Kılınç, kardeşinin tedavisine devam edilmesi için salgın nedeniyle sıkışıp kaldığı Türkiye'den mücadele verdi.