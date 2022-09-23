Sağlık Bakanlığı, 'doktora darp' davasından çekildi

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Feray Yelmen'in, raporsuz ilaç yazmadığı gerekçesiyle Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı, darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, sanık avukatı, doktor hakkında sahte darp raporu aldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirterek 'durma' kararı verilmesini talep etti. Sağlık Bakanlığı avukatı da doktorun ilişiğinin bakanlıktan kesilme aşamasında olduğunu belirterek katılma taleplerinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme, bakanlığın talebini kabul etti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde şubat ayında meydana gelen olayda Feray Yelmen'in, raporu görmeden ilaç yazmadığı gerekçesiyle, tartıştığı Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edildi. Bakar'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Feray Yelmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açın Yelmen, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.