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Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor

05.08.2021 18:13
Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve birçok bölgeye yayılan yangından etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık taraması yapıp psikososyal destek sunuyor.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve birçok bölgeye yayılan yangından etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık taraması yapıp psikososyal destek sunuyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren 1 doktor, 1 hemşire, 1 psikolog ve 1 sosyal hizmet uzmanından oluşan ekip, yangından etkilenenlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Evde Sağlık Hizmeti ekibinde görevli Fatma Gül Ertuğrul, AA muhabirine, insanların afetlerden sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da etkilendiğini söyledi.

Bakanlık olarak sahada çalışmalarını sürdürdüklerini, görüştükleri kişilerin uyuyamamaktan şikayetçi olduğunu aktaran Ertuğrul, vatandaşlara psikososyal destek verdiklerini belirterek, "Onlara bu süreçte yaşadıklarının bir afetin ardından normal tepkiler olduğunu söylüyoruz. Ev ve aile ortamı insanların en önemli alanlarıdır. Bu insanların evleri yanmış, yıkılmış." diye konuştu.

Ertuğrul, genel anlamda yoğun kaygı ve stres ortamı görüldüğü anlatarak, şöyle devam etti:

"Kaygı bozukluğu ve streste vatandaşlarımızın neler yayabilecekleriyle ilgili nefes egzersizi gibi birkaç yöntem sunuyoruz. Bazı kişilerde sosyal izolasyon dediğimiz içe kapanma durumu var. Bu kişilere de sıkıntılarını paylaşmalarını öneriyoruz. Burada vatandaşlara anında ve bulundukları yerde psikososyal destek vermeye çalışıyoruz. Afetler ani gelir ve afete maruz kalanlar bu durumu anlamdıramazlar. Bu yaşadıklarının ne olduğunu bilemedikleri için beyin kaygı, stres üretiyor ve beynimizde karmaşa oluyor. Bu durumları düzeltmek ve faydalı olabilmek adına desteklerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte ne yapacaklarını bilmedikleri için karamsarlık var. Zihinleri bu duruma karşı açmak için çabalar veriyoruz. Bu durumların konuşulması onların ruh sağlığına çok yararlı oluyor."

Ertuğrul, afetin etkilerinin sadece yetişkinler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederek çocuklara yönelik de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

"Onların içi acıdığı kadar bizim de içimiz acıyor"

Doktor Mehmet Ercan Sönmez de ekip halinde sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu süreçte vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarmak için gayret ettiklerini söyledi.

Hastaların tedavi süreçlerinin tamamlanmasına ve yönlendirilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Sönmez, "Bu süreci hızlı bir şekilde atlatabilmek için onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Onların içi acıdığı kadar bizim de içimiz acıyor. Zor bir süreç. İnşallah yüzlerini güldürebiliyoruzdur." ifadelerini kullandı.

Sönmez, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Herkes bir şekilde tek vücut olmaya çalışıyor. Sahada yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece tedavilerini düzenlemek, pansumanlarını yapmak, tansiyonlarını ölçmek değil, bir güler yüz, bir tebessüm, bir 'merhaba'... Afetzedeler de sanki evleri yanmamış gibi bizi ağırlamaya çalışıyorlar. Yemek ikram ediyorlar." diye konuştu.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti sağlık ekibine sarılarak ifade eden Mümine Aktaş (65) ise yangının çok kısa sürede evlerine ulaştığını, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini anlattı.

Astım hastası olduğu için dumandan etkilendiğini dile getiren Aktaş, zor günler yaşadıkları söyledi.

Aktaş, yetkililerin hasar tespiti yaptığını aktararak, yetkililere ve sağlık taraması yapıp psikososyal destek sunan sağlık ekibine teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor
Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor
Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor
Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor
Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor

Sağlık Bakanlığı, Fatma Gül, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı ekipleri orman yangınlarından etkilenenleri yalnız bırakmıyor - Son Dakika


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