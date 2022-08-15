Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı! - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı!

15.08.2022 14:55
Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı!

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı merak ediliyordu.

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı merak ediliyordu. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI 2022

Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alacak. Başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

TEK BAŞVURU HAKLARI VAR

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NA 97 KİŞİ ALINACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Proji Bazlı Sözleşmeli Personel Alımı" ilanına göre, kuruma 97 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı, Soğuk Haber, Politika, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı! - Son Dakika
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