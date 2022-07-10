Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli

10.07.2022 10:22
Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli

SAĞLIK Bakanlığı, fazla miktarda et tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtip, günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SAĞLIK Bakanlığı, fazla miktarda et tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtip, günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Kurban Bayramı'nda fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir. Günlük beslenmenizde ekmek ve tahıllar, sebze, et, yumurta, baklagiller ve yağlı tohumlar, meyve, süt ve süt ürünleri olmak üzere 5 temel besin grubuna yer vermeyi ihmal etmeyin" denildi.

Tek seferde büyük porsiyonlarla yemek yerine aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlarla beslenmenin önemine vurgu yapılan açıklamada, günlük beslenmede etin yanı sıra yer verilebilecek besinler şöyle sıralandı:

"Limon ve baharatlarla tatlandırılmış salata, haşlanmış veya buharda pişmiş sebze, yoğurt, cacık veya ayran, tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ve benzeri lif açısından zengin ekmekler veya bulgur pilavı, dövme pilavı, şekersiz komposto veya taze meyve."


YORUMLAR
500
Üniversiteli tarım işçisi kurban bayramını tarlada geçirdi Üniversiteli tarım işçisi kurban bayramını tarlada geçirdi Bayramda et yiyemedi, şimdi bin aileye kebap dağıtıyor Bayramda et yiyemedi, şimdi bin aileye kebap dağıtıyor
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 10:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement