Sağlık Bakanlığı: Gürcistan'a 100 Bin Doz Kızamık Aşısı Teslim Edildi

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Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz

Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor