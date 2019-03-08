Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı: Gürcistan'a 100 Bin Doz Kızamık Aşısı Teslim Edildi

Sağlık Bakanlığı: Gürcistan'a 100 Bin Doz Kızamık Aşısı Teslim Edildi

2 saat önce

Sağlık Bakanlığı, imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK aşısının (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) teslim edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: Gürcistan'a 100 Bin Doz Kızamık Aşısı Teslim Edildi, System.String[]
Sağlık Bakanlığı, imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK aşısının (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Türkiye'den talep ettiği aşılar soğutuculu treyler ve kamyon ile taşındı. Soğuk zincir bozulmadan taşınan aşılar, Sarp Sınır Kapısı'ndan Tiflis'e ulaştırıldı. Her bir koli içerisinde bulunan ısı izleme kartları, donma göstergeleri ile soğuk zincirinin sağlam olduğu tutanakla tespit edildikten sonra aşılar Gürcistanlı yetkililere teslim edildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Teslimat sonrası Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür mektubu geldi. Mektupta, Türkiye'nin bölgede Gürcistan'ın en önemli ortağı ve destekleyicisi olduğu ifade edilerek, "Her acil durumda Gürcistan'ın yardımına koşan Türkiye'ye, ülkedeki kızamık salgını nedeniyle artan aşı ihtiyacımızı da ivedi şekilde karşıladığı için teşekkür ediyoruz" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

Gürcistan, Güncel
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