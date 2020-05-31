SAĞLIK BAKANLIĞI HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ'NİN TANITIM FİLMİNİ PAYLAŞTI - Son Dakika

Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor...

Haber İstanbul, (DHA)

Sağlık Bakanlığı, bugün açılacak olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin yapım sürecinin ve içinin gösterildiği bir tanıtım filmi paylaştı.

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi.

Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Covid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

Kovid-19 salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.