Koronavirüste haftalık vaka sayısı 7 bin 556 oldu - Son Dakika
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Koronavirüste haftalık vaka sayısı 7 bin 556 oldu

16.06.2022 17:41
Koronavirüste haftalık vaka sayısı 7 bin 556 oldu

12 Haziran arasında vaka sayısı 7 bin 556 oldu, 20 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 6- 12 Haziran arasında vaka sayısı 7 bin 556 oldu, 20 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 6- 12 Haziran tarihleri arasında 7 bin 556 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüsten dolayı 20 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 241 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 85 bin 742 vaka saptandı. Toplam 98 bin 996 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.


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Koronavirüste Bu Hafta: 20 Kişi Hayatını Kaybetti; 7 Bin 556 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bu Hafta: 20 Kişi Hayatını Kaybetti; 7 Bin 556 Kişi Pozitif Çıktı
Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste haftalık vaka sayısı 7 bin 556 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüste haftalık vaka sayısı 7 bin 556 oldu - Son Dakika
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