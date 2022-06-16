Koronavirüste haftalık vaka sayısı 7 bin 556 oldu

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 6- 12 Haziran arasında vaka sayısı 7 bin 556 oldu, 20 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 6- 12 Haziran tarihleri arasında 7 bin 556 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüsten dolayı 20 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 241 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 85 bin 742 vaka saptandı. Toplam 98 bin 996 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.