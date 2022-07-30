Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

30.07.2022 09:21
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 265 bin 962 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 226 bin 532 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Kaynak: AA
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Koronavirüs Tablosu, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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