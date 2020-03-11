Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan tüm personelin yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan kurumlara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104. maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105. madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108. madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim"

TÜRKİYE'DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, " Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı