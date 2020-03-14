Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı

29 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekerek "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.

Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekerek "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs taraması kapsamında kötü niyetli kişilere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yaptığına dikkati çeken Koca, "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Emniyet de uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü de aynı konuda yaptığı açıklamada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Koronavirüs risk taraması, ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya haber vermesini bekliyoruz."

fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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