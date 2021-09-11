Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel haritayı paylaştı.

Bakan Koca, insidans haritasını ve grafikleri paylaştığı tweetlerinde bir haftada vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili şöyle sıraladı: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın. Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi.

İnsidans haritasına göre en yüksek vaka oranı (100 bin kişide) 653,10 ile Rize; 507,874 ile Bayburt; 424,58 ile Aksaray oldu.

İstanbul'da 100 nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 156,95; Ankara'da 242,61; İzmir'de 45,58.

Son verilere göre, Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta 1.doz aşı yapılma oranı %82.54, 2.doz aşı yapılma oranı %64.38.

1., 2. Ve 3. doz toplamı 101.048.667.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 318.835, vaka sayısı 23.562 ve can kaybı 214 olarak kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 35 bin 83 oldu.