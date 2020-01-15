Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı: 'İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin...

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı:

Sağlık Bakanlığı: " İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı."

Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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