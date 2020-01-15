Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanlığı: 'İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı: " İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı."
Son Dakika Destan Arda, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI