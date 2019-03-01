Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Erü Rektörü Çalış'ı Ziyaret...

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Hastanelerinde verilen sağlık hizmeti konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.



Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kılıç'a, üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.



Rektör ziyaretinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç'a, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Ek Ödeme Daire Başkanı Abdullah Şeker, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sait Çelebi ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli de eşlik etti. - KAYSERİ

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