Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı"nda konuşan Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı"nda konuşan Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın. Böyle olursa birincisi insan kaynakları, tıbbi cihazlar ve diğer kaynaklar kötüye kullanılmış oluyor ikincisi de suistimal ediliyor" dedi.


Fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda ciddi bir altyapı ve birikimi olduğunu belirten Ataseven, "Bakanlık olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili bir seviyelendirme çalışması yapıyoruz. Arkadaşlarımız belli bir aşamaya getirdiler. Yakın zamanda sağlık hizmetleriyle bunu paylaşacağız"diye konuştu.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise jeotermalin Kırşehir için Allah vergisi bir kaynak olduğunu ifade ettiği konuşmasında,"2016 yılından itibaren çalışmalara başladık. YÖK tarafından ilk etaptaki 5 pilot üniversite arasına girdik. Jeotermalin kullanıldığı 6 projeyi hazırladık. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi üniversitemizin garantörlüğünde hayata geçiriliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuzda hem yüksek lisans hem de lisans programımız iki yıldır açık. Öğrenci yetiştiriyoruz"dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı
Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:55 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
21:50 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
21:50 Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
21:45 İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:11:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]