Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı, Kırşehir'de 2 Hekimi Ödüllendirdi

Sağlık Bakanlığı, Kırşehir'de 2 Hekimi Ödüllendirdi

9 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Sağlık Bakanlığı 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen programda Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 2 hekimi ödüle layık gördü.

Sağlık Bakanlığı, Kırşehir'de 2 Hekimi Ödüllendirdi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Sağlık Bakanlığı 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen programda Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 2 hekimi ödüle layık gördü.

Gastroenteroloji Bölümünde görevli Uzman Dr. Mustafa Kaplan ve Aile Hekimi Dr. Kubilay Doğan, İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu'nun da katıldığı programda ödüllerini aldı. Türkiye genelinde çeşitli kademelerde yapılan ödül töreninde konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece-gündüz çalışan ve mesleğini her türlü fedakarlığı göstererek yapan hekimlere teşekkür etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Sağlık Bakanlığı, Kırşehir, Güncel
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