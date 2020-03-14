"Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır' - Son Dakika

"Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır"

34 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, " Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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