Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Son Dakika İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu