Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor - Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor

16.12.2020 08:56

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için 'Covid-19 Takip Merkezleri' açmaya başladı. Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesinde; daha sonra da tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışılıyor. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Covid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.

ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.

Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde Korona Takip Merkezleri faaliyete geçiyor

Koronavirüs, Eskişehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde 'Korona Takip Merkezleri' faaliyete geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • mycry: Bunun olması gerekiyordu , geç bile kalındı, pozitif olup da ilacın yada hastalığın bırakmış olduğu , etki çok, bunların araştırılması lazım, kişiler üzerinde farklı etkileri oluyor. Benim arada baş dönmem var, bazen gıcık tutuyor ,kesik öksürük, etrafımdakilere baktığım da eklem ağrı şikayeti, tansiyonda yükseklik yada düşme, baş dönmeleri, mide bulantıları . İlaç kullandığım9ız için mi yada kullanmayanda ne gibi belirti var bunları açıklamak gerekiyor , Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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