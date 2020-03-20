Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir
7 saat önce
SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs testi yaptıran kişilerin, sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceği duyuruldu.
SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs testi yaptıran kişilerin, sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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