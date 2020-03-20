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Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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