Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19" raporunu yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19" raporunu yayımladı Açıklaması

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Türkiye Durum Raporu'na göre, 1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Türkiye Durum Raporu'na göre, 1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 28 günde 557, 7 günde ise 147 kişi hayatını kaybetti.

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Bakanlığın internet sitesinde Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan 28 Haziran'a kadar olan süreci kapsayan "Kovid-19 Türkiye Durum Raporu" yayımlandı.

Rapordaki bilgilere göre, 28 Haziran itibarıyla toplam 3 milyon 297 bin 509 test yapıldı. 1-28 Haziran arasındaki test sayısı da 1 milyon 253 bin 88 oldu.

Türkiye'de toplam 198 bin 284 laboratuvar onaylı Kovid-19 vakası bulunurken, vefat edenlerin sayısı da 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 15-28 Haziran'ı kapsayan 14 günde 19 bin 560, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Aynı tarihler aralığında koronavirüsten 28 günde 557, 14 günde 290, 7 günde de 147 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 sebebiyle toplamda hastaneye yatış sayısı 105 bin 416 oldu. Hastaneye yatışların yüzde 21,1'i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

Toplam 7 bin 775 olan entübe hasta sayısı, 1-28 Haziran arasında 889, 15-28 Haziran arasında 436, 22-28 Haziran arasında ise 221 oldu. Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 7,4'ü entübe edilirken yüzde 93,4'ü (toplam 98 bin 216 kişi) taburcu edildi.

İyileşen sayısı da 170 bin 595 olarak rapora yansıdı. Türkiye'de 1-28 Haziran arasında 42 bin 622, 15-28 Haziran arasında 19 bin 178, 22-28 Haziran arasında ise 10 bin 355 kişi iyileşti.

Vakaların yüzde 86,4'ü iyileşirken, ölüm hızı yüzde 2,57 olarak tespit edildi. En düşük ölüm hızı yüzde 0,03 ile 15-24 yaş grubunda, en yüksek ölüm hızı ise yüzde 26,94 ile 80 yaş ve üzeri grupta gerçekleşti.

İstanbul'da 7 günde 2 bin 973 yeni vaka saptandı

Raporda vakaların coğrafi dağılımlarına da yer verildi. Buna göre, 28 Haziran itibarıyla İstanbul'da toplam vaka sayısı 108 bin 479 oldu. 22-28 Haziran'ı içine alan 7 günlük süreçte İstanbul'da 2 bin 973 yeni vaka tespit edildi.

15-28 Haziran aralığındaki vaka sayısı 6 bin 197, 1-28 Haziran arası ise 11 bin 914 oldu.

Toplam vaka sayıları, Batı Marmara'da 2 bin 834, Ege'de 12 bin 926, Doğu Marmara'da 21 bin 626, Batı Anadolu'da 15 bin 181, Akdeniz'de 5 bin 184, Orta Anadolu'da 3 bin 10, Batı Karadeniz'de 4 bin 746, Doğu

Karadeniz'de 1949, Kuzeydoğu Anadolu'da 2 bin 176, Ortadoğu

Anadolu'da 3 bin 90, Güneydoğu Anadolu'da ise 16 bin 813 olarak belirlendi.

Vakaların yüzde 52'si erkek

Bildirilen vakaların yüzde 48'ini kadınlar, yüzde 52'sini ise erkekler oluşturdu. 15 yaş ve altı çocuklar, vakaların yüzde 7,3'ünü oluştururken, bu yaş grubunda toplam 14 bin 388 vaka görüldü.

Vakaların 27 bin 199'unun (yüzde 13,7) 15-24 yaş, 98 bin 32'sinin 25-49 yaş, 36 bin 777'sinin 50-64 yaş, 5 bin 215'inin (yüzde 2,6) de 80 yaş ve üzerinde olduğu belirlendi.

Vaka sayılarının yüzde 11'i, vefatların ise yüzde 70'i 65 yaş ve üzeri kişilerde

Kovid-19 nedeniyle vefat eden 5 bin 97 kişinin 3 bin 183'ü (yüzde 62'si) erkek, 1914'ü (yüzde 38'i) kadın. Ortalama vefat yaşı ise 71.

Ölümlerin 3 bin 573'ü (yüzde 70) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece yüzde 11'ini bu yaş grubu oluşturuyor. Ayrıca 15 yaş ve altı çocuklarda şu ana kadar Kovid-19'dan 10 ölüm bildirildi.

Büyükşehirlerde 100 bin kişiye düşen vaka sayıları

Raporda, Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Batı Anadolu'da 7 günlük süreçte (22-28 Haziran) 100 bin kişiye düşen vaka sayısının (insidans) 15'ten büyük olduğu aktarıldı. 7 günlük sürecin insidansı Gaziantep'te 25,7, Diyarbakır'da 23,9, Konya'da 22 olarak gerçekleşti.

Büyükşehirler arasında en düşük insidansa sahip olan Antalya, Nevşehir ve Muğla için 7 güne ait 100 bin kişiye düşen vaka sayısı sırasıyla 1,4, 1,3 ve 0,7 oldu. Raporda söz konusu illerin turizm için en çok tercih edilen iller arasında da yer aldığına dikkat çekildi.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:37 Kaynak: AA

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