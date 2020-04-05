Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu. - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:04 Kaynak: AA
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