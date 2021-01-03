Sağlık Bakanlığı kriterleri dışında kalan vatandaşlar gönüllü olarak aşı yaptırabilecek - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı kriterleri dışında kalan vatandaşlar gönüllü olarak aşı yaptırabilecek

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker:

"Risk grubu dışındaki gönüllü vatandaşlar için Faz 3 çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Çin aşısında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık"

KAYSERİ - Çinli Biyoteknoloji firması Sinovac ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk teslimatı 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Sinovac tarafından geliştirilen aşı, daha önce Türkiye'de 24 uygulama merkezinden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde de uygulanmaya başlamıştı. Gelen aşıların uygulanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı yapılacak kişilerin risk grubuna göre belirleneceğini öngördüklerini belirterek, "Risk grubu dışındaki gönüllü vatandaşlar için Faz 3 çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

3 ay önce aşı uygulamalarının başladığını ve bu zamana kadar 240 kişiye uyguladıklarını söyleyen Ayşin Kılınç Toker, "Sinovac aşısı Çin menşeli Sinovac firmasının ürettiği aşıdır. İn aktif hücre, tam hücre aşısı şeklinde üretildi. Biz 3 ay önce bu aşının çalışmasına başlamıştık. Faz 3 çalışmaları 24 merkezde yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Kayseri Şehir Hastanesidir. Bu 3 aylık süre zarfında ilk 1 ay sağlık çalışanlarına aşımızı uyguladık. Daha sonrasında halktan gönüllülerimizi almaya başladık. Yaklaşık 240 kişiye bu aşıyı uyguladık. Bu aşı şuan için ön sipariş ile Sağlık Bakanlığı protokolüyle çalışma başlamıştı. Ön sipariş ile getirilen aşılardı ve ön siparişin sonlanması ile de geçtiğimiz Çarşamba günü bu aşılar Ankara'ya tam doz olarak ulaştı. Biz bu 3 aylık süreçte Sinovac firmasının aşılarını uyguladığımız 240 kişide çok hafif yan etkiler gördük. Herhangi bir uzun vadeli sıkıntı yaşamadık. Gönüllülerimiz aşı yerinde küçük bir kızarıklık, ağrı, gün içerisinde olan hafif bir burun akıntısı dışında ek bir şikayet söylemediler bizlere. Bunun dışında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık" dedi.

"Risk grubu dışında kalan vatandaşlar için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Gelen aşıların belirli kriterlere göre uygulanacağını fakat uygulama merkezi olarak gönüllü vatandaşlar için Faz 3 çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Ayşin Kılınç Toker, sözlerine şu şekilde devam etti:

"30 Aralık itibari ile aşılar ülkemize geldi. Sağlık Bakanlığından bizim aldığımız bilgiler dahilince yaklaşık 2 haftalık bir süre Hıfzıssıhha Kurulunda bu aşıların güvenilirliği, etkinliği test edilecek. Daha sonrasında şehirlere ulaştırılacak. İl Sağlık Müdürlükleri aracılı ile Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile halkımıza belli bir risk skalası belirlenerek yapılacak. Bunun şuan için planlamada sağlık çalışanları ve ya 65 yaş üstü risk grubunda olan kişiler olduğunu biliyoruz ama üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bir kurul tarafından bu risk grupları belirlenip aile hekimlikleri aracılığıyla aşıların yapılması planlanıyor. Biz bu süreçte risk grubunun dışında kalan kişiler için faz 3 çalışmamıza devam edeceğiz. Yani bu süreçte 18-59 yaş arasında, herhangi bir ek hastalığı olmayan, risk gurubuna dahil olmayan kişiler günü birlik esası ile faz 3 çalışmasında yine Sinovac firmasının Sağlık Bakanlığınca ülkemizde uygulanacak aşının aynısını gelip çalışmamız kapsamında da olabilirler. Pandemi sürecinde tedavisiz bir hastalığa karşı kısıtlamalar altında yaşadığımız bu süreçte aşı tek silahımız ve bununla toplumsal bağışıklığımızı artırmamız gerekiyor. Hasta olmayı beklemeden gönüllü sayımızla bağışıklığı aşılarla sağlarsak eğer bu sürecin daha hızlı bir şekilde sonlanacağını öngörebiliriz."