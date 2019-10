Sağlık bakanlığı, kronik hastalıkların erken teşhisi için harekete geçti

SAĞLIK Bakanlığı'nın, Türkiye'de kronik hastalıkların erken teşhisi için 4 ilde başlattığı pilot uygulama ile 18 yaş üstü kişilerin tansiyonu ölçülüyor, 40 yaş üstündekilerin ise tansiyonun yanında şeker ölçümü de yapılarak kalp ve damar hastalıkları riskleri belirleniyor. Uygulama ile erken tanı sağlanıp, insan sağlığı açısından sorun oluşma ihtimalinin düşürülmesi hedefleniyor.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kronik hastalığı olanları tespit etmek ve takibe almak için proje başlattı. Proje kapsamında 18 yaş üstü kişilerin tansiyonu ölçülüyor, 40 yaş üstündekilerin ise şeker ve tansiyon ölçümü yapılarak kalp ve damar hastalıkları riskleri belirleniyor. Aile sağlığı merkezlerinde yapılan ölçümlere ait değerler, 'Hastalık Yönetim Platformu' programında toplanıyor, kişilerin risk durumu belirlenip, hipertansiyon ve kalp ve damar hastalıkları ile ilgili erken tanı sağlanıp, hastalık ihtimalinin düşürülmesi hedefleniyor. Pilot il seçilen Samsun, Kırıkkale, Manisa ve Adıyaman'nın ardından proje Türkiye geneline yayılacak.Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, uygulama ile ilgili bilgi verdi. Bulaşıcı olmayan hastalıkların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin, sakatlanmaların ve sağlıkta harcamaların en büyük kısmını kapsadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Oruç, "Kronik hastalıkların yönetilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Öncelikli olarak hipertansiyon ve kalp ve kan damarları hastalıkları ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla olabilecek hastalıkla ilgili erkenden tanısını koyup semptomları ve komplikasyonları yönetmek için bir çalışma başlattı. Pilot olarak uygulanan illerden biri de Samsun. Bu çalışma ile amaç birinci basamaktaki aile hekimlerimizin olarak hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili daha erken tanıyı koyup ve olabilecek komplikasyon ve diğer kronik sıkıntılarla ilgili olarak erkenden önlem alıp, tedavi sürecini hızlıca başlatıp, hastalarımızın engelli hale gelmesini önlemek" diye konuştu.Yrd. Doç. Dr. Oruç, uygulama ile aile hekimleri tarafından 18 yaşını geçmiş her vatandaşın yılda bir kez tansiyon ölçümünün yapılacağını, 40 yaşını geçmiş her vatandaşın da kardiyovasküler risklerinin hesaplanacağını dile getirerek, "Yine vatandaşlarımızın yılda bir kez açlık kan şekeri takibini istiyoruz. Burada aile hekimlerimize büyük bir yük düşmüş oluyor. İnşallah bu çalışma, pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Önlemek, her zaman tedavi etmekten çok daha kolaydır. 'Hastalık Yönetim Platformu' olarak adlandırılan bu programa tüm verilerek kaydedilerek değerlendirme yapılacak. Biz daha önce de kayıt altına alıyorduk ama bu platforma olabilecek riskler daha önceden belirlenecek. Hasta hekime başvurduğunda hekim bu çalışma ile hastanın riskini belirlemiş olacak. Veriler tek bir çatı altında toplanacak ve buradan değerlendirmesi çok daha kolay olacak" dedi.