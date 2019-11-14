Sağlık Bakanlığı Lokman Hekim Ankara Hastanesi'nin kalitesini tescilledi

Lokman Hekim Ankara Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite standartları değerlendirilmesinde 100 puan üzerinden 98,95 puan aldı.

Lokman Hekim Ankara Hastanesi açıklamasına göre, kurum, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından belirlenen 39 bölüm, 557 standart ve 1100 kalite değerlendirme ölçütünün tamamına yakınını karşılayarak 100 üzerinden 98,95 puana layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Metin Yıldırımkaya, uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen söz konusu başarının kendilerini daha fazla motive ettiğini belirtti. Bu başarının Lokman Sağlık Grubunun sorumluluklarını artırdığını aktaran Yıldırımkaya, "Tescillenen kalitemizden taviz vermeden, tüm personelimiz bu ödüle layık bir şekilde davranmaya devam edecektir. Elde ettiğimiz kaliteye ulaşmada emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.