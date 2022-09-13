Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığına yönelik iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.
ESKİ DÜZEN DEVAM EDİYOR, AKTİF OLARAK 3 RANDEVU ALINABİLİYOR
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, MHRS, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığı'ndan 'MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi' iddialarına yalanma - Son Dakika
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