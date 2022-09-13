Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma

13.09.2022 17:23
Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma

Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularında aylık 3 randevu kotası getirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlık, MHRS'de herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını belirtirken, randevu kotası iddiaları da yalanlandı.

Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığına yönelik iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

ESKİ DÜZEN DEVAM EDİYOR, AKTİF OLARAK 3 RANDEVU ALINABİLİYOR

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."
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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, MHRS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan 'MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi' iddialarına yalanma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma - Son Dakika
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