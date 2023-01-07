Sağlık Bakanlığı, Muayene Hekimlerinin Özel Hastanelerde Çalışma Koşullarını Kısıtlayan Yönetmelikte Geri Adım Attı: Yüzde 15'lik Kota Kaldırıldı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, Muayene Hekimlerinin Özel Hastanelerde Çalışma Koşullarını Kısıtlayan Yönetmelikte Geri Adım Attı: Yüzde 15'lik Kota Kaldırıldı

07.01.2023 12:17
Sağlık Bakanlığı, Muayene Hekimlerinin Özel Hastanelerde Çalışma Koşullarını Kısıtlayan Yönetmelikte Geri Adım Attı: Yüzde 15'lik Kota Kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve hekimlerin özel hastanelerde çalışma koşullarını kısıtlayan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde geri adım attı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanan ve hekimlerin özel hastanelerde çalışma koşullarını kısıtlayan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde geri adım attı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, hekimlerin özel hastanelerdeki çalışma koşullarını kısıtlamıştı. Söz konusu düzenlemeye göre, özel hastane veya tıp merkezleri, boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecekti. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacaktı.

Sağlık meslek örgütleri ve muayenehane hekimleri, yönetmeliğe sert tepki göstermiş, hatta 27 Aralık'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nin önünde tüm engellemelere rağmen protesto gösterisi yapmış ve beyaz önlüklerini hastane önüne bırakmışlardı. Hekimler, bu yönetmeliğin sadece hekimlerin çalışma hakkını kısıtlamadığını aynı zamanda hastaların hekim seçme hakkını engelleyerek onları mağdur edeceğini dile getirmişti.

Tüm bu tepkilerin ardından hükümet geri adım attı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişiklikle, "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Buna göre; muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.

Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.

60 YAŞ ÜZERİ HEKİMLER İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen hekimler için, "Muayenehanesi bulunan 60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin birinde bu kadro sınırlamasına tabi tutulmaz. Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilir" düzenleme yapıldı. Böylece özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırıldı.

HASTA KAYITLARI MUAYENE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ'NDE TUTULYACAK

Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtları, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak ve hastanelere nakli bilgi sistemleri üzerinden yapılacak. Yönetmelikte bu durum, "Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenen form ile gönderilir" şeklinde yer aldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖZEL İZİN VERMESİNİN DE ÖNÜ AÇILDI

Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilmesinin de önü açıldı. Değişiklik, "Özel hastanede gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel hastanenin ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanır. Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve özel hastane müştereken sorumludur. Bu hekimlere hizmet sunan özel hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir" şeklinde yönetmelikte yer aldı.

Kaynak: ANKA
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Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, Muayene Hekimlerinin Özel Hastanelerde Çalışma Koşullarını Kısıtlayan Yönetmelikte Geri Adım Attı: Yüzde 15'lik Kota Kaldırıldı - Son Dakika

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