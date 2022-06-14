Sağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi

14.06.2022 18:32
Sağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi

Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda, uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.

Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda, uzman çavuş ve doktor arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.

Hastanenin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye muayene için gelen Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş A.A'nın savcılıkta birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş, idari soruşturma kapsamında çalışmalarına başladı.

Başhekimlikçe yürütülen idari soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, elinden evrak almaya çalıştığı hastayı ittiği görülen doktor T.T'nin yanı sıra olay gecesi acil serviste ve ameliyathanede görevli aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 25 sağlık çalışanının ifadeleri alınmıştı.

İdari soruşturmaya hastanenin genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A'yı hastane koridorlarında ve çıkış kapısında bekleyerek alkış ve sloganla protesto eden sağlık çalışanları da dahil edilmişti.

Hazırlanan raporun İl Sağlık Müdürlüğüne sunulmasının ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca da idari soruşturma genişletildi.

Bu kapsamda, uzman çavuşun taburcu olduğu sırada protesto gösterisine ve iddia edilen darp olayının ardından düzenlenen basın açıklamasına katıldığı belirlenen 85 sağlık çalışanı idari soruşturmaya dahil edildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş, soruşturma kapsamında 85 kişiyle görüşecek. Hastane yönetiminin de bilgisine başvurulacak.

Olay

14 Mart'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A, göreve iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi - Son Dakika

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