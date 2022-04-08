Son Dakika | Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor - Son Dakika
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Son Dakika | Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor

08.04.2022 08:17
Son Dakika | Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yusuf bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yusuf bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi. Bakan Koca, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -


Son Dakika | Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor
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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor - Son Dakika


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