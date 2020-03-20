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Sağlık Bakanlığı'na sınavsız personel alınacak
10 dakika önce
Sağlık Bakanlığı'na temizlik, güvenlik-koruma ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.
Sağlık Bakanlığı'na temizlik, güvenlik-koruma ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:27
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