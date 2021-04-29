Sağlık Bakanlığı'ndan Biontech aşısı için yeni karar - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, Pfizer/ Biontech aşısında ikinci doz için randevu alanların, randevu gününde aşı yaptırabilecekleri gibi 6-8 haftalık yeni süreye göre de yeniden randevularını planlayabileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" dedi. Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtildi.