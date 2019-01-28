Sağlık Bakanlığı'ndan Bitlis'e Ambulans Desteği
16 dakika önce
Sağlık Bakanlığı'ndan Bitlis'e ambulans desteğiBİTLİS - Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis'e 11 adet 4x4 ambulans gönderildi.
Sağlık Bakanlığı
'ndan Bitlis
'e ambulans desteği
BİTLİS - Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis'e 11 adet 4x4 ambulans gönderildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Bitlis Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Özellikle iklim şartlarında 4x2 ambulanslarla oldukça zorlandıklarını belirten Bitlis Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt
, bu ambulanslarla çok büyük bir engelin ortadan kalktığını söyledi. Kurt, "Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize 11 adet 4x4 ambulans gönderildi. Bunlardan önce elimizde 23 tane tam donanımlı ambulansımız bulunmaktaydı. 6 tanesi ayrıca paletli ambulanstı. Bu yeni gelenlerle birlikte toplamda 40 ambulansla Bitlis ilimize hizmet vereceğiz. Daha önceden 4x2 ambulanslarımız vardı. İlimizin iklim şartlarından dolayı vakalara geç ulaşıyorduk. Ama 4x4 ambulanslarımızla vakalara ulaşım süresini kısaltmış olacağız" diye konuştu.
Bitlis Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt, ayrıca ambulansların şehre kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı, milletvekilleri ve İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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