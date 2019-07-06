Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı'ndan "bottlecapchallange" videosu
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Sağlık Bakanlığı'ndan "bottlecapchallange" videosu

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı, gün içinde yeterli su içilmesini teşvik etmek için son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "bottlecapchallange" akımına videoyla dahil oldu.

Sağlık Bakanlığı, gün içinde yeterli su içilmesini teşvik etmek için son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "bottlecapchallange" akımına videoyla dahil oldu.
Sabit duran bir şişenin kapağına dönen tekme atarak şişeyi devirmeden kapağı çevirerek açmanın hedeflendiği "bottlecapchallange", tekvandocu Farabi Daavletchin ile başladı ve ünlü sinema oyuncusu Jason Statham ile sosyal medyada yayıldı.
Dünya genelinde sosyal medya platformlarında "#bottlecapchallange" etiketiyle paylaşılan video akımı üzerine Sağlık Bakanlığınca, su içmenin önemine dikkat çekebilmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için bir video hazırlandı. Bu etiketle paylaşılan içeriklere kendi yorumunu katarak hazırladığı video ile su içmenin sağlık açısından önemi belirtildi.
Video içeriğinde, Bakanlık tarafından sağlığı korumak için "Videoyu izleyin, kapağı elinizle açın ve su için" şeklindeki mesaj içeriklerine de yer verildi.
Videoda, "#bottlecapchallange" ve "#drinkwaterchallange" mesajıyla Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya "#drinkwaterchallange" şeklinde ikinci bir etiket eklenerek yeni bir "challange" başlatıldı.
Bakanlık tarafından hazırlanan videoda, üzerinde "Her gün 10 bin adım" yazılı tişört giyinmiş bir kişi, önünde su bulunan bir şişenin kapağını "bottlecapchallange" akımına uygun olarak tekmeyle açmak için eylemde bulunmak üzereyken, bir başkası önüne geçerek şişeyi tekme yerine eliyle açıyor ve bir bardak su koyuyor. Videonun ardından ekranlara "Sağlınız için su içmeyi ihmal etmeyin" uyarısı yapılıyor.
Videoya, Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları olan "https://twitter.com/saglikbakanligi", "https://www.facebook.com/saglikbakanligi/" ve "https://www.instagram.com/saglikbakanligi/" adreslerinden ulaşılabiliyor.
"Sıvı ihtiyacının karşılanmasında en sağlıklı içecek su"
Sağlıklı bir yaşam için her gün yeterli miktarda sıvı alınması gerekiyor. Bunun için vücuttaki su kaybının karşılanabilmesi için sağlıklı içecekler tüketilmesi önem taşıyor. Gün içinde yenilen içilen bütün besinlerden vücuda bir miktar su alınıyor ama sıvı ihtiyacının karşılanabilmesi için en sağlıklı içeceğin su olduğu belirtiliyor.
Su içmek, her şeyden önce yiyeceklerin sindirilmesi için önem taşıyor. Gün içinde ter yoluyla kaybedilen sıvının en sağlıklı içecek olan su ile karşılanması gerekiyor. Su içmek dokuların, organ ve sistemlerin sağlıklı çalışmasında önemli rol oynuyor ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan bottlecapchallange videosu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:47 Kaynak: AA
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