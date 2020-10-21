Sağlık Bakanlığı'ndan 'grip aşısı' açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 'grip aşısı' açıklaması

21.10.2020 16:27
Sağlık Bakanlığı'ndan 'grip aşısı' açıklaması, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, influenza aşısının uygulanmasına ilişkin, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

SAĞLIK Bakanlığı, influenza aşısının uygulanmasına ilişkin, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece 'Reçetem' sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle talep yoğunluğu yaşanan ve son dönemde oldukça tartışılan grip aşısının uygulanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağladığı belirtilerek, şöyle denildi: "Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece 'Reçetem' sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin 'Reçetem' sistemine reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."


Sağlık Bakanlığı, Grip, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan 'grip aşısı' açıklaması - Son Dakika

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