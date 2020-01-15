Sağlık Bakanlığı'ndan 'İnfluenza' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan 'İnfluenza' açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 'İnfluenza' açıklaması

7 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'İnfluenza' açıklaması, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mevsimsel gribin her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet verdiği, özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalık olduğu bildirildi. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın her yıl grip mevsiminde bu konuyla ilgili düzenli açıklamalar ve uyarılar yaptığı belirtilerek, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada her yıl 290 bin ila 650 bin arasında influenza ilişkili ölüm görüldüğünü rapor etmektedir. Hastalık özellikle gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş ve üzeri kişilerde, kronik hastalığı (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, metabolik veya hematolojik) olanlarda ve immün yetmezliği olanlarda ağır seyretmektedir. Ölümle sonuçlanan her vakada olduğu gibi; İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır." denildi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Grip Bilim Kurulu'nun son olarak bir hafta önce toplanarak raporunu hazırladığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Öte yandan, 2009'da küresel bir salgın yapmış olan influenza A (H1N1) virüsü artık 'domuz gribi' olarak tanımlanmamaktadır ve insanlarda normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır. Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Hekimin gerekli gördüğü durumlarda antiviral ilaçlar tedavide etkilidir. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan antiviral tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir. Antibiyotik tedavisinin ise gripte yeri yoktur."

'HASTALARIMIZA YETECEK MİKTARDA İLAÇ MEVCUTTUR'

İlaç Takip Sistemi rakamlarına göre; grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalardaki saysının şurup formunda 235 bin, tablet formunda ise 790 bin kutu olduğu belirtilerek, "Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı depolarındaki 600 bin kutu ilaç ile beraber toplam 1 milyon 625 bin kutu ilaç bulunmaktadır. Üretici firmayla yapılan görüşmeler sonucu Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere tüm hastalarımıza yetecek miktarda ilaç mevcuttur. Firmaların ilaç tedariki kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
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