Sağlık Bakanlığı'ndan 'İstanbul'daki hastane yangını' açıklaması - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21.30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.Açıklamada, duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastanenin normal hizmetine devam edeceği de kaydedildi.
Haber: ANKARA,