Sağlık Bakanlığı'ndan Konya'ya 9 yeni ambulans tahsis edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Konya'ya 9 yeni ambulans tahsis edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan Konya'ya 9 yeni ambulans tahsis edildi

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tam donanımlı 9 ambulans tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Konya'ya 9 yeni ambulans tahsis edildi, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tam donanımlı 9 ambulans tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edilen 9 ambulansla Konya 112 acil sağlık hizmetleri bünyesinde hizmet veren ambulans sayısı 115'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip ilinin Konya olduğunu vurgulayarak, vakaya ulaşım oranının en kısa süreye indirebilmesi adına yeni ambulansların önemli rol üstleneceğini söyledi.

Koç, şunları kaydetti:

"Son dönemde hizmete açtığımız 9 yeni 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızla birlikte toplam istasyon sayımız ilimizde 78'e ulaştı. Acil servis istasyonlarının fiziki şartlarının düzeltilmesinin yanı sıra ambulanslarının da hızlı bir şekilde yenilenmesi için gayret gösteriyoruz. Yılda yaklaşık 170 bin vakaya dakikalar içerisinde ulaşarak vatandaşlarımızın yanlarında olan 112 ekiplerimiz, filomuza yeni eklenen ambulanslarımızla daha da kaliteli hizmet sunacaklardır. Bu nedenle, bizlere bu desteği sağlayan başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Hizmet sunacak olan 9 yeni ambulanstan 3'ünün Konya merkezde diğerlerinin ise Ereğli, Karapınar, Akşehir, Seydişehir, Kulu ve Kadınhanı ilçelerinde hizmet vereceği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir
Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı'ndan Konya'ya 9 yeni ambulans tahsis edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]