Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki yeni hastaneye inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki yeni hastaneye inceleme - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki yeni hastaneye inceleme

6 saat önce

Ankara'dan Malatya'ya gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri kentte yeni hizmete sunulan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde inceleme yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki yeni hastaneye inceleme, System.String[]

Ankara'dan Malatya'ya gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri kentte yeni hizmete sunulan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde inceleme yaptı.


Sağılık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Muzaffer Geleri, Malatya İl Sağlık Müdürü Doç.Recep Bentli, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde incelemelerde bulunularak, yatan hastalar ziyaret edildi.


Ankara'dan Malatya'ya gelen yetkililer, 22 Ekim 2019 tarihinde hizmete sunulan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hakkında bilgi aldılar. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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