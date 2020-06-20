Sağlık Bakanlığı'ndan 'MSÜ sınavı' açıklaması - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye Covid-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavında 400 öğrenciye Covid-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli'de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır" denildi.