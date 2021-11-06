Sağlık Bakanlığı'ndan 'neyim var?' uygulaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından, hastaların yanlış tesise veya branşa gitmelerini önlemek, etkili tedaviyi en kısa sürede almalarını sağlamak amacıyla "Neyim Var?" uygulaması geliştirildi..

Türkiye'de her gün yaklaşık 2 milyon kişi muayene oluyor, bunlardan yüzde 6'sı yanlış bölüme başvuruyor..

Bu karışıklığın önüne geçmek için devreye alınan uygulama, hastaların şikayetlerini değerlendirerek muhtemel

tanıları bildiriyor..

Ana şikayet, otomatik tamamlama özelliğine sahip metin kutusuna

yazılarak veya bulunduğu bölge ve belirtilere ilişkin hazır metinler seçilerek

iletilebiliyor. Ayrıca şikayetin bulunduğu bölge üç boyutlu insan modeli üzerinden de seçilebiliyor..

Uygulamanın son aşamasında hastaya gitmesi gereken poliklinik

öneriliyor ve randevu alabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne

yönlendiriliyor.

"neyimvar.gov.tr" sitesinden ulaşılabilen uygulamaya e-Devlet veya

e-Nabız hesapları kullanılarak giriş yapılabiliyor.