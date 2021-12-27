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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' haberlerine ilişkin düzeltme - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' haberlerine ilişkin düzeltme

27.12.2021 21:33
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' haberlerine ilişkin düzeltme

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' haberlerine ilişkin düzeltmeSAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de görülen Omicron varyantının yüzde 42 seviyesinde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' haberlerine ilişkin düzeltme

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de görülen Omicron varyantının yüzde 42 seviyesinde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 1 Aralık'tan itibaren gen sekanslaması yapılan 3 bin 344 örnekten 42'sinin Omicron varyantı olduğu ve 6 ilde görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının yüzde 42'sinin Omicron varyantı olduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu haberlerin 'https://covariants.org/per-country' internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığı bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220'sinin Delta, 27'sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır."OMİCRON, 6 İLDE GÖRÜLDÜ

1 Aralık'tan itibaren gen sekanslaması yapılarak sisteme girilen örnek sayısının 3 bin 344 olduğu aktarılan açıklamada, "Bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2). Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden 'https://www.gisaid.org' adresinden ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Omicron, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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