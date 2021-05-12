Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri

12.05.2021 09:44
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nca, bayramda sağlıklı beslenmeye ilişkin, "Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalı. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemeli" açıklaması yapıldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca, bayramda sağlıklı beslenmeye ilişkin, "Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalı. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemeli" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye yönelik yazılı açıklama yapıldı. Ramazan Bayramı süresince Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere uygun hareket edilmesi gerektiği anımsatıldı. Ramazan nedeniyle beslenme düzenindeki değişikliklere, Ramazan Bayramı ve sonrasında dikkat edilmezse öğün sayısının artmasına ve bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabildiği belirtildi. Açıklamada, "Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalıdır. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek ve hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutacağından ve tokluk hissi vereceğinden önemli" denildi.

'YEMEKLER HIZLI YENMEMELİ'Yemeklerin hızlı yenilmemesine dikkat çekilerek, "Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir. Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmelidir. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilebilir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini de engeller. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidir" ifadesi kullanıldı.'YEME ALIŞKANLIĞI ŞEKLİNDE SÜRDÜRÜLMEMELİ'

Sıvı ihtiyacının karşılanması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınması önerilerek, "Su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmelidir. Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidir. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir. Bayram süreci ile birlikte kişilerin uyku düzeni Ramazan öncesi düzenlerine dönmeli, böylece gece yeme alışkanlığının önüne geçilmelidir. Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte artırılması evde kalındığı süre içerisinde de evde fiziksel aktivite uygulamalarının yapılması yararlı olacaktır" denildi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri - Son Dakika


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