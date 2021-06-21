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Havalimanlarında belli sayıda yolcuya örnekleme temelinde PCR testi yapılacak - Son Dakika

Havalimanlarında belli sayıda yolcuya örnekleme temelinde PCR testi yapılacak

21.06.2021 11:52
Havalimanlarında belli sayıda yolcuya örnekleme temelinde PCR testi yapılacak, System.String[]

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen ve elinde PCR testi bulunan belli sayıda yolcu, Sağlık Bakanlığı tarafından havalimanlarında örnekleme (sampling) temelinde yeniden teste tabi tutulabilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen ve elinde PCR testi bulunan belli sayıda yolcu, Sağlık Bakanlığı tarafından havalimanlarında örnekleme (sampling) temelinde yeniden teste tabi tutulabilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme ile yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlarla gelen belirli sayıda yolcu yeniden teste tabi tutulacak. Testin amacının yolcuların elinde bulunan negatif PCR testinin doğruluğunu sorgulamak olduğu belirtildi.

SHGM'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

Ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır. Ayrıca seyahatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulması zorunludur."

Havalimanlarında belli sayıda yolcuya örnekleme temelinde PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, PCR Testi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havalimanlarında belli sayıda yolcuya örnekleme temelinde PCR testi yapılacak - Son Dakika


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