Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans

08.02.2021 15:41
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanlığı'nca Van Ambulans Servisi Başhekimliği'ne gönderilen, tam donanımlı 14 ambulans, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete alındı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca Van Ambulans Servisi Başhekimliği'ne gönderilen, tam donanımlı 14 ambulans, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete alındı. Ambulanslar, ilçelere teslim edilecek.

Van Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra AK Parti'li Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit. Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile sağlık personeli katıldı. Yeni ambulanslar, kurdele kesimiyle hizmete alındı.

Vali Bilmez, 112 Komuta Merkezi'nin yeni ambulanslarla daha da güçlendiğini söyledi. Bilmez, "Sağlık Bakanlığı tarafından Van ve ilçelerine 20 ambulans gönderildi. Bunların 14'ü geldi, geri kalan 6'sı da önümüzdeki günlerde gelecek. Araçların ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 112 Komuta Noktası da yeniden inşa edildi ve bitme aşamasına geldi. Bu da devreye girdikten sonra 112 sağlık ekiplerimiz sahada çok güçlü bir şekilde hizmet verecek. Artık en eski ambulansımız bile yenilendi. Karda yürüyebilen araçtan tutun, havada uçabilen hava ambulansına kadar tüm imkanlara kavuştuk. Daha önce de 112 Çağrı Merkezi tek numaradan birleşti. Artık ilimizde 112 arandığı zaman bütün çağrılarınızı iletebiliyorsunuz. Komutanı Merkezi de inşallah inşaatı bittiğinde bizim 112 olarak olaylara çok daha seri müdahale ettiğimiz bir noktaya geleceğiz. Van'da toplamda 62 acil yardım ambulansı, 18 tam donanımlı ambulans mevcuttur" diye konuştu.

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
YORUMLAR
500
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor Kütahya'da '112 Acil Çağrı Merkezi'ne 613 bin 427 çağrı yapıldı Kütahya'da '112 Acil Çağrı Merkezi'ne 613 bin 427 çağrı yapıldı Bilim Kurulu Üyesi Şener: Kalabalık açık alanda bireysel korunma önemli Bilim Kurulu Üyesi Şener: Kalabalık açık alanda bireysel korunma önemli

Sağlık Bakanlığı, Emin Bilmez, Ambulans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:14:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement