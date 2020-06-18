Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama

SAĞLIK Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile ortak aşı geliştirilmesine yönelik düzenli aralıklarla gerçekleştirilen 'VC' görüşmelerinin üçüncüsünün, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile ortak aşı geliştirilmesine yönelik düzenli aralıklarla gerçekleştirilen 'VC' görüşmelerinin üçüncüsünün, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı. Sayın Meşe'nin ülkemizdeki güncel COVID-19 rakamlarını içeren açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun ve Aşı Bilim Kurulunun sunumlarıyla devam etti. Toplantının dördüncüsünün Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile ortak aşı geliştirilmesine yönelik Rospotrebnadzor yetkilileriyle düzenli aralıklarla gerçekleştirilen VC görüşmelerinin üçüncüsü, Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında gerçekleştirildi" denildi. Haber: ANKARA, -



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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